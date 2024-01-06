Muğla'da yolcu otobüsünde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

MUĞLA'da kullandığı yolcu otobüsünde yolcusuyla çıkan kavgada düşüp başını yere çarpan Sabahattin Burçgün (64), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde, 28 Aralık 2023'te saat 10.30 sıralarında Kocaeli'nden Muğla'ya gelen 41 EF 757 yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle şoför Sabahattin Burçgün, muavin Berkay Öztürk (25) ve yolcu Adem Altuntaş (41) arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Altuntaş, Burçgün ve Öztürk'ü darbetti. Kavga sırasında Burçgün, düşüp, başını yere çarptı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan Yalova Merkez Çınarlı Camisi imamı olan Adem Altuntaş, işlemlerinin ardından tutuklandı. Altuntaş'ın savcılıktaki ifadesinde suçsuz olduğunu, şoför ve muavinin kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabahattin Burçgün ise bugün hayatını kaybetti.