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Ula'da yol kenarı yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

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Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çıtlık Mahallesi'nde yol kenarındaki otların yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında yol kenarındaki kuru otlarda çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.

Kaynak: AA
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