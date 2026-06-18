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Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

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Muğla'nın Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Menteşe, Marmaris ve Milas'ta etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle farklı noktalara yıldırım düştü.

İlçelerde yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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