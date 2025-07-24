Muğla'da Yelkenli Teknede 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da Yelkenli Teknede 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki bir yelkenli teknede, aralarında 11 çocuk bulunan 28 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmenleri durdurduktan sonra işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede, aralarında çocuklarında bulunduğu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler tarafından hareket halindeyken durdurulan yelkenli teknede 11'i çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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