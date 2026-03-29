Muğla'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Orhaniye Mahallesi Küme Evleri mevkisinde çatısı ahşap olan tek katlı evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi kısa sürede evi terk ederken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.