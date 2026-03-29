Muğla'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan 4 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Orhaniye Mahallesi Küme Evleri mevkisinde çatısı ahşap olan tek katlı evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi kısa sürede evi terk ederken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Durmuş Genç