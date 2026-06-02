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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 41 zanlı tutuklandı

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Muğla'da geçen ay uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 41'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, hassas terazi ve sentetik ecza ele geçirildi.

Muğla'da geçen ay uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 41'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 5 hassas terazi, 2 bin 535 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 184 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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