Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 40 zanlı tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda gözaltına alınan 52 kişiden 40'ı tutuklandı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu, hassas terzi ve sentetik ecza ele geçirildi.
Muğla'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kasım ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütülerek il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 10 hassas terazi, 553 sentetik ecza ele geçirildiği ve 52 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ının çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı belirtilen açıklamada, 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.