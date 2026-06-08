Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 513 sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 26 narkotik olayına müdahale edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 513 sentetik ecza, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç