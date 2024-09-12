Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Çamoluk Mahallesi'nde ikamet eden S.D, T.E. ve A.Ö'nün uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler düzenlenen operasyonda şüphelileri belirlenen adreslerde yakaladı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.