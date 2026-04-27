Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 151 sentetik ecza, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç