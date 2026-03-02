Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'da şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, jandarma tarafından 127 narkotik olayı müdahale edilerek, 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucular ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 385 bin 310 lira ele geçirildi.

Muğla'da, şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şubat ayında il genelinde yürütülen çalışmalarda 127 narkotik olayına müdahale edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 85 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 385 bin 310 lira ile 160 avro ve 240 dolar ele geçirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

