Muğla'da turistleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Muğla'nın Ula ilçesinde turistleri taşıyan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde turistleri taşıyan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
E.Ç. (40) idaresindeki, 48 D 4121 plakalı tur aracı, Esentepe Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç