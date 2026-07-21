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Muğla'da turistleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

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Muğla'nın Ula ilçesinde turistleri taşıyan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde turistleri taşıyan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

E.Ç. (40) idaresindeki, 48 D 4121 plakalı tur aracı, Esentepe Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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