Haberler

Muğla'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer'de devrilen traktörün altında kalan 77 yaşındaki Bayram Keskin yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Bayram Keskin'in (77) kullandığı traktör, Eşen Mahallesi'ndeki arazisinde çalıştığı sırada devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Keskin'in, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Keskin'in cenazesi, traktörün altından çıkarılarak Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.