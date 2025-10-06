Muğla'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Seydikemer'de devrilen traktörün altında kalan 77 yaşındaki Bayram Keskin yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Bayram Keskin'in (77) kullandığı traktör, Eşen Mahallesi'ndeki arazisinde çalıştığı sırada devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Keskin'in, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Keskin'in cenazesi, traktörün altından çıkarılarak Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
