Muğla'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde Cemal Sönmez'in kullandığı traktör devrildi ve ardından yangın çıktı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilmesinin ardından alev alan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Dere Mahallesi'nde Cemal Sönmez yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Daha sonra traktör yanmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Cemal Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sönmez'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından çıkan yangın, Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle çevredeki samanlık ve zeytin ağaçları zarar görürken, traktörde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
