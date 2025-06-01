Muğla'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Ağır Yaralı

MUĞLA'da sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Gökhan Söyü'nün (44) hayatını kaybettiği, 3 kişinin ağır yaralandığı kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 30 Mayıs'ta saat 15.30 sıralarında, Muğla- Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Menteşe istikametinden Yatağan'a giderken Mehmet Gökhan Söyü'nün kontrolünü yitirdiği 34 KEC 894 plakalı hafif ticari araç, sinyalizasyon direğine çarptı. Aracın demir yığınına döndüğü kazada, sürücü Mehmet Gökhan Söyü öldü, yanındaki Hilal Merve Alpaslan, Arzu Yüreboyun ile Aysel Tavas ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, araçta sıkışan 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın hızlı bir şekilde sinyalizasyon direğine çarptığı görüldü.