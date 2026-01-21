Suç örgütlerine düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 15'e yükseldi

MUĞLA merkezli 5 ilde 'Daltonlar' ve 'Casperlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kişi daha yakalandı. Son gözaltılarla yakalanan şüpheli sayısı 15'e yükseldi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'Daltonlar' ve 'Casperlar' suç örgütünün üyeleri olarak tanıtan şüphelilerin iş insanları ile iş yeri sahiplerini tehdit ederek haraç almaya çalıştıklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve suçta kullanıldığı değerlendirilen materyal ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.