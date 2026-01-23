Haberler

Muğla merkezli suç örgütleri operasyonunda 8 tutuklama

Muğla merkezli yapılan operasyonda 'Daltonlar' ve 'Casperlar' suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Şüphelilerin iş insanlarından haraç almaya çalıştığı belirlendi.

MUĞLA merkezli 5 ilde 'Daltonlar' ve 'Casperlar' suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'Daltonlar' ve 'Casperlar' suç örgütünün üyeleri olarak tanıtan şüphelilerin iş insanları ile iş yeri sahiplerini tehdit ederek haraç almaya çalıştıklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Ocak'ta Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 283 mermi, 16 bıçak ve muşta, çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
