Muğla Valiliğinde sigara bırakma polikliniği açıldı

Muğla Valiliği, 2026'yı 'Gençlik Yılı' ilan ederek tütün bağımlılığıyla mücadelede ilk adımı atan sigara bırakma polikliniğini açtı. Vali İdris Akbıyık, gençlere örnek olacak projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Muğla Valiliğinde açılan sigara bırakma polikliniği hizmet vermeye başladı.

Poliklinikte incelemelerde bulunan Vali İdris Akbıyık, gazetecilere, kentte 2026'yı "Gençlik Yılı" ilan ettiklerini söyledi.

Akbıyık, bu kapsamda başlatılan "Arınma Projesi"nin ilk ayağı olarak Muğla Valiliği hizmet binasında İl Sağlık Müdürlüğünce sigara bırakma polikliniği açıldığını dile getirdi.

"Gençlik Yılı" dolayısıyla kentte birçok proje ve etkinliğin hayata geçirildiğini belirten Akbıyık, ülkenin geleceği olan gençlere daha iyi örnek olabilmek için İl Sağlık Müdürlüğünün tütün mamulleriyle mücadele ve sigarayı bırakma ekibinin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğünce geçen yıl il genelinde 400 bin kişiye eğitim verildiğini, tütün mamulleri bağımlılığından kurtulmak isteyen 4 bin vatandaşa destek olunduğunu anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"İnsanlık, teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve tütün mamulleri bağımlılığı gibi ciddi bir tehdit altında. Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz göz bebeğimiz gençlerimizi maddi ve manevi yönden en iyi şekilde yetiştirmek, onları korumak ve kollamak bizim boynumuzun borcu. Biz de devlet olarak sivil toplum kuruluşlarımız ve yerel yönetimlerimizle tüm bağımlılıklarla kararlılıkla mücadele ediyoruz."

Akbıyık, 2026'nın tembellik ve bağımlılığın değil arınmanın ve gençliğin yılı olması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
