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Sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Sevil'in tabutunu kadınlar taşıdı

Sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Sevil'in tabutunu kadınlar taşıdı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde sevgilisi Niyazi Bahçe tarafından dövülerek öldürülen Sevil Işıktekin'in cenazesi, kadınlar tarafından taşınarak toprağa verildi. Katil zanlısı tutuklandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Sevil Işıktekin (38), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Işıktekin'in tabutunu kadınlar taşıdı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi Bahçe ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bahçe, Işıktekin'ı dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevil Işıktekin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Niyazi Bahçe ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sevil Işıktekin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınarak Menteşe Kurşunlu Camii'ne getirildi. Cenazeye, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Işıktekin'in yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Sevil Işıktekin'in tabutu, kadınlar tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Işıktekin'in cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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