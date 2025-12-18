Haberler

Levent Arkan'a saldırı olayında 4 şüpheli tutuklandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan, trafikte saldırıya uğradı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı ve Arkan hastanede tedavi altına alındı.

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan'ın, trafikte 2 kişinin saldırısına uğradığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Olay, 16 Aralık günü saat 09.30 sıralarında Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan'ın otomobilinin önüne motosikletiyle geçen sürücü, arkasındaki yolcu ile birlikte yere düştü. Yerden kalkan 2 kişi Arkan'ı darbettikten sonra motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırıldığı belirlenen Arkan hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan Arkan, tedavisinin ardından taburcu oldu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin plakasız motosikleti Hacışerifağa Sokak'ta bırakarak otomobille kaçtıklarını tespit etti. Ekipler, Ortaca ilçesinde şüpheliler S.C.E. ve C.T.Ş.'yi yakaladı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.T. ve İ.K.'yi de Bodrum'da gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 1 milyon lira ele geçirildi. Çok sayıda sabıka kaydı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde motosikletli sürücünün aracın önüne geçtiği ve araca çarpmadıkları halde yere düştükleri, ardından arbede yaşandığı anlar yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şüphelilerin kısa sürede yakalanmasını sağlayan savcılık ve kolluk kuvvetlerine minnettar olduğunu, olayın bilerek yapılan bir saldırı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
