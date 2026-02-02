Haberler

Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla'da sağanak etkili oluyor
Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı yollar ulaşıma kapandı. Tarım alanları su altında kalırken, ekipler yolları açmaya çalıştı. Dalaman Akköprü Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Menteşe'de şehir merkezi ve Kötekli Mahallesi ile TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede yağışın etkisiyle oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintileri bazı bölgelerde hasarlı kazalara da yol açtı.

Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Heyelan nedeniyle Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerine kaya parçaları düştü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.

İl genelinde yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

Öte yandan, Dalaman Akköprü Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı.

Dalaman Çayı üzerindeki baraj santralinde de tam kapasite üretime geçilerek dere yatağına kontrollü olarak saniyede yaklaşık 120-130 metreküp yüksek debide su bırakıldı.

Dalaman Çayı'nın geçtiği Dalaman ve Ortaca ilçelerinde dere yataklarına yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Bölgede faaliyet gösteren balık çiftlikleri de uyarılar üzerine çeşitli tedbirler aldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
