Haberler

Muğla'da sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak ve lodos, akbük koyunda dalgaların işletmelere ulaşmasına neden oldu. Birçok araç çakıla saplandı, vatandaşlar yardıma koştu. Menteşe Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak ve lodos etkili oldu.

Akbük Koyu'nda lodos nedeniyle yükselen dalgaların getirdiği su, sahil şeridindeki işletmelere kadar ulaştı.

Denizden gelen çakıl ve taşlar, işletmeler ile sahil arasındaki yolu kapladı, Azmak Nehri ile denizin bağlantısı kesildi.

Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yolda, park halindekiler de dahil çok sayıda araç çakıla saplandı.

Zor anlar yaşayan araç sahiplerinin yardımına, vatandaşlar yetişti. Araçlar, traktör yardımıyla tek tek çekilip güvenli alanlara alındı.

Menteşe Belediyesi ekipleri de sabah sahil yolundaki olumsuzlukların giderilmesi amacıyla kepçe yardımıyla temizlik ve düzenleme çalışması yürüttü.

Çakılla kaplanan yol yeniden ulaşıma açıldı, Azmak Nehri'nin denizle bağlantısı yeniden sağlandı.

İşletme sahipleri ve vatandaşlar, her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden alternatif yol açılmasını istedi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup