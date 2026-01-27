Haberler

Muğla'da sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerde meydana gelen kar yağışı, birçok mahallede su birikintileri oluşmasına ve bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor.

Merkez ilçe Menteşe'de dün sabahtan itibaren etkisini sürdüren yağış zaman zaman sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Düğerek Mahallesi ve çevre yolunda bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kısa süre etkili olan dolunun ardından yollar beyaza büründü.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde ise kar etkili oldu. Kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bölgeye gelen bazı aileler, kartopu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Kenkercik mevkisinde etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Haberler.com
