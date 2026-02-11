Muğla'da kaymakamlıkta görevli iki kişi rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, göçmen kaçakçılarından rüşvet aldığı iddia edilen bir polis memuru ve şoför gözaltına alındı ve tutuklandı. Süreç, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, kaymakamlıkta görevli polis memuru F.D. ile şoför H.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
