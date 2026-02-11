Haberler

Muğla'da kaymakamlıkta görevli iki kişi rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, göçmen kaçakçılarından rüşvet aldığı iddia edilen bir polis memuru ve şoför gözaltına alındı ve tutuklandı. Süreç, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru ile şoför tutuklandı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, göçmen kaçakçılarından rüşvet alanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, kaymakamlıkta görevli polis memuru F.D. ile şoför H.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
