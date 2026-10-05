Haberler

Muğla'da polis bir haftada aranan 29 hükümlü ve 92 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde aranan kişilere yönelik çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi ile çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 92 kişi yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'da polis ekiplerince bir haftada aranan kişilere yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi ile çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 92 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi yakalandı. Bu kişilerden 19'unun 2 yıla kadar, 5'inin 5 yıla kadar, 2'sinin 10 yıla kadar, 3'ünün ise 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Polisin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 56 sitede yayınlandı.
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim

Sessizliğini bozdu: Tugay’dan AK Parti iddialarına tek cümlelik yanıt
Topu seyircinin yüzüne atan Medvedev, Çin Açık'tan diskalifiye edildi

Bir anlık öfkesinin bedelini çok ağır ödedi
Tünelde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sürücünün sonu tüyler ürpertti! Vahşet anbean kamerada
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'e ilk duruşmada hapis ve tahliye kararı

Emekli tuğamirale ilk duruşmada hapis ve tahliye
Parlamentoyu fesheden Sánchez'den konut hamlesi

İspanya'da hesapları değiştirecek hamle
Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi

Tanıyabildiniz mi? Bir dönem Türkiye'de çoğu kişi ona özeniyordu