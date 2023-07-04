Muğla'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Muğla'nın Milas ilçesinde bir otomobilin çarptığı Merve Kıral hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Kıral'ın cesedi Milas Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İ.K. yönetimindeki 20 AGY 087 plakalı otomobil Bodrum-Milas kara yolunun 30. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Kıral'a (21) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Kıral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kıral'ın cesedi Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü, İ.K. gözaltına alındı.???????
Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel