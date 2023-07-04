Muğla'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde bir otomobilin çarptığı Merve Kıral hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Kıral'ın cesedi Milas Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.