Muğla'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki araç, Fethiye-Muğla kara yolunda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.