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Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
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Muğla'nın Ula ilçesinde demir bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Oğuz Kileci (28) hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Oğuz Kileci (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Muğla-Marmaris kara yolu Ataköy giriş mevkisinde meydana geldi. Marmaris yönüne giderken Oğuz Kileci'nin kontrolünü yitirdiği 35 HU 503 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Kileci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğuz Kileci'nin cansız bedeni, yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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