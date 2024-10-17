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Muğla'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Muğla'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ormanlık bir alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın, Okçular Mahallesi Kızıldere Mevkii'nde akşam saatlerinde başladı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Okçular Mahallesi Kızıldere Mevkii'nde meydana geldi. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Okçular Ortaca Güncel Yaşam Muğla

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