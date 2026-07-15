Ortaca'da çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltı alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltı alındı.

Kocabel mevkisindeki yangınla ilgili bölgede inceleme yapan Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış noktasının Muğla-Fethiye kara yolunda hasır, sepet, polyester türü hediyelik eşya yapıp satan iş yeri olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili iş yerinde çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından "tedbirsizlik nedeniyle yangına sebebiyet verme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.