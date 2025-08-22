Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler, uçaklar ve arazözlerle müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel