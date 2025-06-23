Muğla'da Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Akçaova Mahallesi'nde çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Akçaova Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.???????

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçlarının anında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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