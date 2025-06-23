Muğla'da Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Akçaova Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.???????

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçlarının anında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.