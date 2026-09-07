Muğla'da Orman Yangını: 13 Helikopter, 7 Uçakla Müdahale

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaraş Mahallesi'ndeki ormanda saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 7 uçak, 7 arazöz, 7 su tankeri, 7 dozer, 12 iş makinası, 10 araç ve 229 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı