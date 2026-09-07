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Muğla'da Orman Yangını: 13 Helikopter, 7 Uçakla Müdahale

Muğla'da Orman Yangını: 13 Helikopter, 7 Uçakla Müdahale
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde saat 05.30'da çıkan orman yangınına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 7 uçak ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaraş Mahallesi'ndeki ormanda saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 7 uçak, 7 arazöz, 7 su tankeri, 7 dozer, 12 iş makinası, 10 araç ve 229 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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