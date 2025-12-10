Muğla'da öğrencilere, tiyatro ile bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında "Umut" isimli tiyatro oyunu öğrencilerle buluştu.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi işbirliğinde 5 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu Salonunda bağımlılıkla mücadelenin anlatıldığı tiyatro sahnelendi.

Salonu dolduran 500 öğrenci, "Umut" adlı tiyatro oyununu dikkatle izledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, buradaki konuşmasında, bağımlılık sektörünün gençlerin sağlığını ve geleceğini önemsemediğini, tek amacının gençlerin cebindeki para olduğunu vurguladı.

Cemiyetin Fethiye Temsilcisi Bilal Selçuk ise bir gence uzatılan yardım elinin bütün geleceğini kurtardığını ifade etti.