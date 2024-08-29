Muğla'da Kaybolan 90 Yaşındaki Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki kişinin bulunması için AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Alzheimer hastası olan kişinin son olarak Dalaman Sanayi Sitesi bölgesinde görüldüğü belirtildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma yapılıyor.
Söğütlüyurt Mahallesi'nde yaşayan Şerif Dayan'ın çıktığı evine uzun süre dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Alzheimer hastası olduğu belirtilen Dayan'ın son olarak görüldüğü Dalaman Sanayi Sitesi bölgesinde AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Çalışmaya, arama kurtarma ve iz takip köpeği de katılıyor.