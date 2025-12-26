Haberler

Muğla'da kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşen 72 yaşındaki Duran Orhan, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Duran Orhan (72), hayvanlarını otlatmak için Sarnıç Mahallesindeki ormanlık alana gitti.

Orhan, dengesini kaybederek kayalıklardan metrelerce aşağıya düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ayağı kırılan ve ilk müdahalesi yakınları tarafından yapılan Orhan, bölgeye ulaşan AFAD ve itfaiye ekiplerince sedyeye alındı.

Ekiplerce yaklaşık 1 saat patika yoldan taşınarak ambulansa ulaştırılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
