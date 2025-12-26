Muğla'da kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Duran Orhan (72), hayvanlarını otlatmak için Sarnıç Mahallesindeki ormanlık alana gitti.

Orhan, dengesini kaybederek kayalıklardan metrelerce aşağıya düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ayağı kırılan ve ilk müdahalesi yakınları tarafından yapılan Orhan, bölgeye ulaşan AFAD ve itfaiye ekiplerince sedyeye alındı.

Ekiplerce yaklaşık 1 saat patika yoldan taşınarak ambulansa ulaştırılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.