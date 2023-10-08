Muğla'da kavşakta meydana gelen kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hatay'da defnedildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hakan Aktaş, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaralanan diğer kişilerin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hakan Aktaş, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün sabaha karşı Muğla-Antalya kara yolunda meydana geldi. Menteşe'nin Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hakan Aktaş'ın kullandığı 24 AL 040 plakalı otomobil ile Gülağzı Kavşağı'ndan kontrolsüz çıktığı iddia edilen ve Marmaris yönüne giden Tahsin Çiçek'in kullandığı 48 HD 282 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Hakan Aktaş, kurtarılamadı. Kazada yaralanan ve Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Tahsin Çiçek ile otomobildeki Hüseyin Denli'nin durumlarının iyi olduğu bildirildi. TOPRAĞA VERİLDİ

Uzman Çavuş Hakan Aktaş'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdelen Mahallesi'ne getirildi. Burada askeri tören düzenlendi. Törene Erzin Kaymakamı Osman Demir, Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Uzman Çavuş Aktaş'ın eşi Elif Aktaş, güçlükle ayakta durabildi. Elif Aktaş'ın 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Aktaş'ın kızı Aymira (6) da yakınlarına sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Uzman Çavuş Aktaş, gözyaşları arasında törenin ardından toprağa verildi. (DHA)