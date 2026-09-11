Haberler

Muğla'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda S.T. yönetimindeki 48 AKD 383 plakalı kamyonet ile Muhammed Ece'nin (29) kullandığı 48 AOA 678 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile H.Ç. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ece, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde karşı yönden gelen S.T'nin kullandığı kamyonetin bir anda karşı şeride geçerek Muhammed Ece yönetimindeki otomobille çarpışması yer alıyor.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu

İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Seferihisar Belediyesine operasyonun detayları ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan isimler

Seferihisar Belediyesine operasyonun detayları ortaya çıktı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı

İki kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardılar

İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

Kılıçdaroğlu'nun o sözleri İmamoğlu'nu çıldırttı: Allah kimseyi...

Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar