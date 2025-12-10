Haberler

Muğla'da bir kadını kaçırıp darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Dalaman ilçesinde bir kadını kaçıran ve darbeden şüphelenilen 3 kişi tutuklandı. Mağdur kadın, gece boyunca işkenceye uğrayarak yol kenarına bırakıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir kadını kaçırıp darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, 3 kişi tarafından kaçırılan A.Y. (46), Atakent Mahallesi'ndeki bir evde gece boyunca işkenceye uğradı, ardından yol kenarına bırakıldı.

Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirilen mağdur kadın, tedavisi sonrası polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüpheliler K.Ö, Y.D. ile eşi N.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe, "kişiyi hürriyetten yoksun bırakma", "darp ve şiddet" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
