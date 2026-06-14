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Polis Memuru Tayfun Baş Şehit Oldu; Bakan Çiftçi'den Başsağlığı Mesajı

Polis Memuru Tayfun Baş Şehit Oldu; Bakan Çiftçi'den Başsağlığı Mesajı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla'da ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli tarafından ateş açılması sonucu yaralanan ve hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı diledi. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'ta rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Şehit Tayfun Baş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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