Haberler

Muğla'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mart ayında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 174 senet, 3 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 467 tabanca fişeği, 115. yüzyıla ait Tevrat, 27 muhtelif kaçak kazı malzemesi, 382 elektronik sigara, 1039 elektronik sigara kartuşu, 110 kilo tütün, 510 gümrük kaçağı parfüm, 67 bin 370 içi tütün doldurulmuş makaron, 1588 paket muhtelif marka kaçak sigara, 438 muhtelif marka kaçak puro, 15 cep telefonu ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

