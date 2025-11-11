Muğla'da Kaçak Yapıların Yıkımına Devam

MUĞLA'nın dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda, Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilen 4 kaçak yapının yıkımına başlandı. Böylelikle ekim ayı boyunca Akbük Koyu'nda yıkılan 26 yapıyla birlikte toplam 30 kaçak yapının ortadan kaldırılmış olacağı bildirildi.

Menteşe Belediyesi, ekim ayı kaçak yapı programı kapsamında ilçede 30 yapının yıkımı için karar aldı. Ay başında Akbük Koyu'nda tespit edilen 26 kaçak yapının yıkımı tamamlanırken, programın son aşamasında Karabağlar Yaylası'ndaki 4 yapının yıkımına geçildi. Belediye ekipleri bu kapsamda, sabah saatlerinde Karabağlar Yaylası'ndaki imar kanunlarına aykırı olarak yapıldığı belirlenen 4 evin bulunduğu Kırkahvesi mevkisine gitti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye personeli ve iş makineleriyle yıkım işlemleri başlatıldı.

Belediye yetkilileri, bölgenin SİT alanı statüsünde bulunduğunu hatırlatarak, yaylanın doğal dokusunun ve tarihi karakterinin korunması amacıyla benzer çalışmaların süreceğini bildirdi.