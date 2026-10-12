Muğla'da jandarma denetimlerinde aranan 100 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetim ve devriyelerde aranan 100 kişi yakalanırken, bu şüphelilerden 19'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 5-12 Ekim tarihleri arasında asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. 3 bin 393 devriye faaliyeti icra edilirken, 39 bin 207 kişi ve 5 bin 709 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 100 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 19'u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalanırken, bunlardan 9'u tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı