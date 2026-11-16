Muğla'da jandarma 9-15 Kasım denetiminde aranan 124 kişiyi yakaladı, 38'i tutuklandı

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Muğla'da jandarma ekiplerince 9-15 Kasım'da düzenlenen denetimlerde aranan 124 kişi yakalandı, bunlardan 38'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu tarihlerde 3 bin 381 devriye görevi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 33 bin 426 kişi ve 4 bin 741 araç kontrol edildi.

Çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 7, hırsızlıktan 5, uyuşturucu suçlarından 12, kaçakçılıktan 2 ve diğer suçlardan 89 kişi olmak üzere aranan 115 kişi yakalandı, 31'i tutuklandı.

JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı. Bu kişilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, jandarmanın sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirler sonucunda kasten yaralama, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, oto hırsızlığı olaylarında azalma yaşandığı bildirildi.

Kaynak: AA