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Muğla'da jandarma 36 narkotik olayına müdahale etti, 5 şüpheli tutuklandı

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Muğla'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında geçen hafta 36 narkotik olaya müdahale edildi, 37 şüpheli yakalandı. Operasyonların ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 36 narkotik olayına müdahale edildi, olaylarla bağlantılı 37 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 127 gram metamfetamin, 22 gram kubar esrar, 6 gram skunk, 1 gram bonzai, 6 sentetik hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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