Muğla'da İş Yerinde Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü

Muğla'da İş Yerinde Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü
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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü ancak iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarındaki iş yerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla-Fethiye kara yolu Kocabel mevkisinde gölgelik ve hediyelik eşya satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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