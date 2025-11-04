Muğla'da İki Evde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Muğla'nın Ula ve Fethiye ilçelerinde çıkan ev yangınları, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ula'nın Gökova Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, belirtilen adrese gitti.

İtfaiye ekiplerince iki katlı evin zemin ve birinci katında çıkan yangına müdahale edilerek söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

Göcek Mahallesi'nde de bir evde yangın çıktığı ihbarına giden itfaiye ekipleri, evin yatak odasında çıkan yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın evde hasara yol açtı.