Haberler

'Sakaraltı Sakarüstü' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da yapılan operasyonda, Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret eden içerikler paylaştığı iddia edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğla'da, Cumhurbaşkanı ile kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddia edilen 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Mertcan Güngör, Serdar Cemal Süzeroğlu ile Habib Demir, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden H.T., M.T., S.K., U.K. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı

Otomotiv devinin çalışanları için zor günler kapıda! Rakipleri geldi
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü