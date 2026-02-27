'Sakaraltı Sakarüstü' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğla'da, Cumhurbaşkanı ile kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddia edilen 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Mertcan Güngör, Serdar Cemal Süzeroğlu ile Habib Demir, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden H.T., M.T., S.K., U.K. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

