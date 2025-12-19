Haberler

Muğla'da gıda denetimi yapıldı

Muğla'da gıda denetimi yapıldı
Güncelleme:
Muğla'da zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için hijyen ve gramaj denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayan işletmelere idari işlemler yapılıyor.

Muğla'da, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması, ürünlerin hijyen kurallarına uygun hazırlanması ve satışa sunulmasını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, işletmelerde hijyen, gramaj denetimleri yapan ekiplerin kurallara ve halk sağlığına uymayan işletmelere idari işlem uyguladığı, tarihi geçmiş ürünleri de satıştan men ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, halkın sağlığını yakından ilgilendiren gıda üretimi yapan işletmelerle ilgili zabıta ekiplerinin sürekli denetimde olduğunu, bu konuda çok dikkatli olduklarını ifade etti.

Aras, 13 ilçede kurallara uymayan esnafa gerekli cezai işlemlerin uyguladığına dikkati çekerek, hijyen ve temizlik kurallarına uyarak kaliteli ürün sağlayan esnafa ise teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
