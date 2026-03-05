Haberler

Muğla'da Gençlik Çalıştayı yapıldı

Güncelleme:
Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın koordinesinde hayata geçirilen "2026 Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik Çalıştayı düzenlendi.

Vali Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğrenci Sarayı VİP Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, programın gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Muğla'nın güçlü potansiyelini geleceğe taşıyacak en önemli gücün gençler olduğunu belirten Akbıyık, 2026'nın düşünen, araştıran, üreten ve hedeflerine kararlılıkla yürüyen gençlerin yılı olması gerektiğini kaydetti.

Valilik olarak amaçlarının gençler arasında kalıcı bilinç ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Akbıyık, gençlerin enerjisi ve hayalleriyle Muğla'nın geleceğine yön vereceğine inandıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik sözlerini hatırlatan Akbıyık, 2026 Muğla Gençlik Yılı ve Muğla Gençlik Çalıştayı'nın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Çalıştayda, "Toplumsal Değerler ve Aktif Vatandaşlık", "Sağlıklı Yaşam ve Risklerle Mücadele", "Eğitimden İstihdama Geçiş ve Girişimcilik", "Dijital Çağda Gençlik ve Kültürel Dönüşüm" ile "Kişisel Gelişim ve Gençlik Beklentileri" başlıklarında değerlendirmelerde bulunuldu.

Programa, Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, MSKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk ile akademisyenler ve gençler katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
